Sneue start voor Chantal en Daniëla uit Apeldoorn: al in het openingsweekend moesten ze hun cafetaria weer sluiten

Veel scholen in Apeldoorn leeg, of met slechts een paar leerlingen

12:20 Op de meeste basisscholen in Apeldoorn zijn vandaag geen leerlingen aanwezig. Het hoogste aantal leerlingen is, voor zover bekend, vijftien. De scholen verwachten wel dat er later in de week iets meer kinderen komen. ,,De eerste dagen lukt het de meeste ouders goed om voor alternatieven te zorgen.’’