Snikheet, maar niet in de drukke musea: Het is hier altijd tussen de 19 en 20 graden

Waar de musea normaal moeite moeten doen in de zomermaanden de mensen naar binnen te lokken, kost het ze nu geen enkele moeite. Natuurlijk komen de bezoekers voor de fantastische tentoonstellingen. Maar meer dan ooit komen ze voor de koelte. ,,Het is hier altijd tussen de 19 en 20 graden'', zegt Ellen van Schothorst van de MORE musea in Gorssel en Ruurlo.

Wie al met een matrasje onder de arm zich wil inchecken voor de nacht, wordt echter teleurgesteld: de musea hanteren de normale toegangstijden tussen 10-11 uur open en rond 17 uur sluiting. De kunst gedijt het best bij een constante temperatuur, dus zijn de musea gekoeld. ,,Je merkt dat het drukker is'', zegt Tanja Offerein van Coda in Apeldoorn. ,,Maar je kunt natuurlijk niet helemaal bepalen of het aan het weer ligt. Normaal hebben we in deze dagen concurrentie van de zon. Moeten wij het in vakanties hebben van regen en kou.''

Het tegenovergestelde gebeurt nu: de mensen vinden het warm. Maar dan alsnog moeten ze hun huizen uit om de stad in te komen. ,,Dat is een drempel. Dat er meer mensen komen kan natuurlijk ook vooral liggen aan onze vier prachtige tentoonstellingen'', denkt Offerein. Overigens is het in de bibliotheek in hetzelfde gebouw als het Apeldoorns museum ook drukker, ondermijnt Offerein lachend haar eigen theorie. Maar het is nog niet nodig om extra personeel in te zetten. ,,We kunnen het prima aan.''

In MORE in Ruurlo en Gorssel is geen vergelijk te maken met voorgaande periodes. ,,We hebben niet onderzocht of mensen langer blijven zitten bij ons binnen. Maar het is aangenaam. Het is bij ons altijd constant. Dan is het wel even wennen als je nu weer naar buiten gaat. We hebben zeker wel het gevoel dat het drukker is.'' De Fundatie in Zwolle heeft nog geen airco-liefhebbers, is de gedachte. ,,Mensen gaan toch het liefste naar het strand nu'', denkt Teo van den Brink van het Zwolse museum.