Snoepje van een baby voor slingeraap Choco bij Apenheul

Apenheuls slingeraap Choco heeft er een snoepje van een dochter bij. Apeldoorn is blij met de geboorte van de kleine. Colombiaanse slingerapen zijn erg zeldzaam in het wild. Ze worden sterk bedreigd in hun voortbestaan.

Apenheul neemt al een kwart eeuw deel van het Europees fokprogramma voor slingerapen, om de soort in dierentuinen in stand te houden. Iedere geboorte is dus welkom.

De groep slingerapen in Apenheul bestaat nu uit twaalf dieren. Daarmee is het de op drie na grootste groep Colombiaanse slingerapen in dierentuinen in Europa. Het is een van de eerste apensoorten die Apenheul binnenhaalde nadat het park in 1971 werd opgericht. Eén van de bewoonsters van het eerste uur leeft nog. Het inmiddels stramme vrouwtje Pepi vierde mei haar 50ste verjaardag.

Choco's dochter heeft nog geen naam. De dierverzorgers denken er nog over na hoe het meisje moet worden genoemd.

Vlees

In Oost-Panama en West-Colombia wordt de 'ateles fusciceps rufiventris' bedreigd doordat steeds meer stukken van hun leefgebied verdwijnen door boskap. Bovendien wordt er op slingerapen gejaagd voor hun vlees en worden ze verhandeld als huisdier. Hierdoor leven er nog maar een paar honderd Colombiaanse slingerapen in het wild.

Geboortegolf

Apenheuls slingerapenbaby, die direct te zien is voor bezoekers, is niet het eerste jong van dit seizoen. Al sinds februari is het raak bij de verschillende apenmoeders in Apenheul. De teller staat inmiddels op 35 baby’s bij 12 verschillende apensoorten.