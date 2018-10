Snorfiets in Apeldoorn blijkt 'racefiets': bestuurder aangehouden

Tijdens een rollenbankcontrole in Apeldoorn zag een motorrijder van het verkeersteam van de politie Oost-Nederland een snorfiets met vrij hoge snelheid over het fietspad rijden. 'Na het geven van een stopteken besloot de bestuurder toch een andere betekenis aan het bord: Stop Politie te geven', schrijft de politie op Facebook.

Achtervolging

Na een korte achtervolging kon de persoon toch gestopt worden. Bij controle bleek dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Op de rollenbank had de snorfiets een constructiesnelheid van 57 kilometer per uur, ruim twee keer zo veel als de 25 die is toegestaan.

Verder waren het contactslot en stuurslot van de snorfiets verbroken en de bestuurder kon niet duidelijk maken van wie de snorfiets was, aldus de politie. Het voertuig is in beslag genomen om te onderzoeken van wie de snorfiets precies is en of mogelijk sprake is van diefstal.