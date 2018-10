Sociale bouw langs Koperweg in Zuid

De Metaalbuurt in Apeldoorn is toe aan een van de laatste toevoegingen. Langs de Koperweg, tegenover het Westenenkerpark, komen twintig sociale-huurwoningen.

Die zullen met name worden gebruikt als doorstroomwoningen voor specifieke doelgroepen. Woningbouwvereniging De Goede Woning gaat ze verhuren. De Metaalbuurt is een karakteristiek deel van Apeldoorn-Zuid met uitvoerig gerestaureerde woningen, en een deel nieuwbouw. Vanwege het unieke karakter is het een gemeentelijk beschermd stadsgezicht.

Herenhuizen

Op de bewuste plek aan de Koperweg waren ooit koopwoningen voorzien; twee-onder-een-kap herenhuizen. Dat plan is mede door de crisis nooit van de grond gekomen. Nu komt er dus alsnog invulling. De twintig woningen worden neergezet in vijf blokjes van vier woningen. Daardoor wordt het geen massief geheel, zo is de overweging.

De commissie ruimtelijke kwaliteit (crk) van de gemeente Apeldoorn is positief over het plan. Wel krijgt de architect voor de definitieve uitwerking de opdracht mee om de woningen bij de oudere, oorspronkelijke woningen te laten aansluiten en tegelijkertijd voldoende eigentijds te laten zijn. De architect ontwerpt ze daarom in een jaren 30-stijl. In de details, zoals het metselwerk, zullen de woningen juist modern zijn.