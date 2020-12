Sollicitatie vanuit Mexico: Veluwse Schavuyt in Apeldoorn zoekt bierbrouwer voor 1000 liter per keer

Zon breekt door voor RTV Apeldoorn, kans op zendlicen­tie neemt toe

11 december De kans dat RTV Apeldoorn de komende vijf jaar de lokale omroep blijft is een stuk groter geworden. Collegepartij CDA schaarde zich gisteravond duidelijk achter de bestaande omroep. Een uitgemaakte zaak is het alleen nog niet, omdat niet alle partijen zich tijdens de politieke bespreking in de kaart lieten kijken.