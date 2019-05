Soms is de auto best logisch, maar de fiets verdient een nieuw zetje bij Apeldoorne scholen

,,We wonen niet echt in de buurt. En vooral ‘s ochtends is het makkelijk om de auto te pakken.’’ Vandaar dat Linsey Oudelaar deze middag met de autosleutel in de hand bij basisschool De Fakkel staat, haar dochter inmiddels op de achterbank. ,,We gaan ook met de fiets hoor, zeker met mooi weer.’’ Maar ja, bij haast of slecht weer is de auto verleidelijk. Zelfs als je vooraf weet dat het lastig wordt een fatsoenlijke parkeerplek te vinden. Want het is druk in dit compacte buurtje rond de Roerdompweg, als circa 300 leerlingen van De Fakkel worden gebracht of gehaald.