Sophia schildert beter dan voor haar herseninfarct

Het was een drempel die ze over moest, maar Sophia van Doesum is dolblij dat ze drie van haar schilderijen liet beoordelen voor de Nationale Kunsttentoonstelling. Haar werk werd toegelaten, waardoor de Apeldoornse op 11 en 12 november in de Beursfabriek in Nieuwegein mag exposeren. Elk jaar worden er 250 kunstenaars met 'hooggewaardeerd werk' toegelaten. ,,Het is een eer, maar ook wel eng. Want hoe gaan de bezoekers reageren?''

Het verhaal van Van Doesum (58) is opmerkelijk. In 2010 kreeg ze een herseninfarct. Wat volgde was een lange weg naar herstel dat er nooit helemaal zal komen. ,,Het gaat een stuk beter dan de eerste periode na het infarct. Maar het is een breuklijn in je leven. Dat bloedstolsel zette mijn leven op de kop. Ik raakte linkszijdig verlamd. Belandde in een rolstoel, dat is heel confronterend.'' Met kleine stapjes kwam er verbetering. ,,Fysiek is het steeds iets beter gegaan. De restschade zit vooral in het cognitieve deel en dat zien andere mensen niet. Ik ben snel vermoeid, vergeet dingen.''

Happy

Tijdens haar revalidatie wees een lotgenoot Van Doesum op de schildergroep Kunstzinnig Brein, onderdeel van activiteitencentrum Siza in Teuge. ,,Je moet dingen doen die dicht bij je liggen, waar je je happy bij voelt. Ik maakte al wel eens een aquarel. Ank Kempink geeft les bij Kunstzinnig Brein. Zij heeft mij stapjes leren zetten. Het schilderen is steeds beter gegaan. Ik schilder beter dan voor het infarct. Ik ben creatiever geworden.''

Haar baan als manager in de kinderopvang raakte ze door het hersenletsel kwijt. ,,Het belangrijkste is dat ik samen met mijn man weer op onze kleinkinderen kan passen.''

Bij Kunstzinnig Brein is ze lid van de kunstcommissie. ,,Ik ben erg blij dat ik aan Kunstzinnig Brein een bijdrage kan leveren. We hebben een boek uitgebracht. Onze kracht is dat ieder schilderij een verhaal heeft.''