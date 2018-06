SOS Events en bierbrouwerij Uddelaer gaan samenwerken

Uddelaer is een lokale brouwerij die is gevestigd in Staverden. Het bedrijf is opgericht door oud-hockeyinternational Jacques Brinkman. ,,Er wordt met zeer veel liefde gebrouwen en we willen dan ook zeker geen ‘normaal’ bier maken. Net als tijdens mijn topsportcarrière ga ik voor het maximaal en hoogst haalbare."