Soykan en Schoenmakers zijn bereid tot vergeving na excuses trainer voor discriminatierel bij AGOVV, maar vertrek blijft staan

Rubriek Jannie Benedictus: Op eigen benen

10 maart Staat het al in uw agenda? Op maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. Veel bedrijven en organisaties haken er jaarlijks op in. De gemeente Hardenberg kiest bijvoorbeeld de Vrouw van het Jaar, vrouwelijke politici uit Oost-Nederland delen politieke dromen en er zijn tal van onlinebijeenkomsten over allerlei onderwerpen.