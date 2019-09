SP Apeldoorn not amused over actie Veilig Verkeer VVD

De SP is vooral verbolgen dat hierbij hulp van de gemeente is ingeroepen. ,,Natuurlijk staan we achter het belang van veilig verkeer. Maar het gaat hier om een actie waarbij ook het logo van de VVD op de straten wordt gespoten en waarbij wagens van de gemeente zijn ingezet. Wij zijn van mening dat de gemeentefaciliteiten niet ingezet moeten en mogen worden voor partijpolitiek", zo laat fractievoorzitter Sunita Biharie weten. De partij heeft het college van B en W hierover inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Jenny Elbertsen van de VVD is verbaasd over de reactie van de SP en ook de ChristenUnie heeft er volgens haar nu vraagtekens bij gezet. ,,Deze partijen hebben zelf ook wel bijeenkomsten georganiseerd waarbij ambtenaren of medewerkers van, met publiek geld gefinancierde-, organisaties zijn gevraagd deel te nemen. We vinden de vragen die ze stellen zeker interessant, met name over waar zij geloven dat de grens ligt. Mogen zij en andere partijen nu van hen ook geen gebruik meer maken van ambtenaren of maatschappelijke organisaties op hun politieke bijeenkomsten”?