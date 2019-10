SP Apeldoorn wil via petitie herinrichting van het Marktplein tegenhouden

Luxe auto's en oprijwa­gens brengen Yilmaz via werkgever uit Lieren een mooi eerbetoon

19:30 Een stoet met tientallen luxe auto’s en oprijwagens. Nee, de uitvaart van Yilmaz Jansen was nou niet een uitvaart die we doorgaans zien. Waardiger had het afscheid van Yilmaz, geïnitieerd door zijn werkgever Garage Sonneveld in Lieren, in elk geval niet kunnen zijn. Met dank aan de oproep op Facebook van Ferry Spitman, eigenaar van het autobedrijf.