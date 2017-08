SP definitief bij verkiezingen Apeldoorn

De SP doet in Apeldoorn definitief mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2018. De lijsttrekker is al bekend: Sunita Biharie.

De rest van de ledenlijst moet worden ingevuld, en ook het programma volgt later. De deelname van de Socialistische Partij hing al een tijdje in de lucht, maar is dit weekend definitief bevestigd door de leden.

Twee zetels

Zeven jaar geleden behaalde de SP twee zetels in de Apeldoornse raad. De fractie viel toen al snel uiteen, vanwege een geschil over de afdracht van hun raadsvergoeding aan de partij. Vier jaar geleden was er sprake van een nieuwe poging, maar daar is het niet van gekomen.

Biharie is ervan overtuigd dat het dit keer gaat lukken. Als reden daarvoor noemt ze de de brede achterban die is opgebouwd; die vormt een goede basis. ,,We kunnen het zeker waarmaken.''

Actief

De SP is al behoorlijk actief in Apeldoorn, via acties. Zo is er aandacht gevraagd voor discriminatie. Wat Biharie betreft blijft de SP in Apeldoorn zeker ook een activistische partij. ,,Wij zijn meer van de actie. De raad is voor ons ook geen doel, maar een middel. Je moet daar in zitten om echt mee te kunnen praten.''

Biharie is momenteel ook afdelingsvoorzitter. Dat blijft ze vooralsnog.

Op de site van SP Apeldoorn beschrijft Biharie dat ze al sinds haar jeugd de drijfveer heeft 'om te vechten voor rechtvaardigheid'. '​Niet iedereen wordt met een gouden speen geboren.'