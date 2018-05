SP en PvdA willen meer weten over situatie Apeldoornse huursector

De corporaties vrezen de komende jaren te weinig sociale huurwoningen te kunnen bouwen, als gevolg van het voorgenomen kabinetsbeleid. Met het afschaffen van de dividendbelasting door het Rijk, vrezen de corporaties dat de rekening daarvoor uiteindelijk bij huishoudens terechtkomt. Huidige huurders gaan merken dat er te weinig geld in de sociale huursector is om de bestaande woningen energiezuiniger te maken. En woningzoekers moeten langer op een wachtlijst staan, omdat er niet geïnvesteerd kan worden in de bouw van nieuwe woningen, schreven de corporaties in de brandbrief.

Schandalig

De SP en PvdA willen van het college weten of het in gesprek is met de woningcorporaties en of het dezelfde risico's ziet als de woningcorporaties. 'Bent u het met ons eens dat het schandalig is dat onze sociale huurwoningen in gevaar komen door het dividend belastingvoordeel voor grote bedrijven?', schrijft SP fractievoorzitter Sunita Biharie. Behalve dat de partij zorgen heeft over de situatie zoals die beschreven is in de brandbrief, stelt de partij ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen aan de kaart. De partij vindt de wachtlijsten nu al te lang, en wil van het Apeldoornse college weten hoe dat wordt opgelost.

De PvdA is benieuwd in hoeverre b en w het signaal doorgeven aan politiek Den Haag, en wat Apeldoorn kan doen om 'negatieve effecten van het landelijk beleid op te vangen'.