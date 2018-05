SP in bres voor thuishulpen Vérian in dreigend bankroet

Hijink maakt zich bezorgd over het effect dat kan uitgaan van een faillissement bij een grote organisatie als Vérian. Nu verkeer Care & Clean weliswaar nog in surseance van betaling, maar in vrijwel alle gevallen wordt dat gevolgd door faillissement. Hij wijst op de brief die de minister in december naar de Tweede Kamer stuurde. De sector zorg en welzijn telt momenteel bijna 1,16 miljoen werknemers, gaf hij toen aan, en het tekort aan personeel is nu al één van de belangrijkste 'uitdagingen'. Tot 2022 zijn er jaarlijks bijna 32.000 nieuwe medewerkers nodig. ,,In hoeverre draagt een dreigend massaontslag in de thuiszorg bij aan het doel om meer mensen enthousiast te maken voor een baan in de zorg?'', vraagt hij dan ook.