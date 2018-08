SP-Kamerlid moet wachten op opheldering over Vérian

Voor Apeldoorn op zoek naar nieuwe projecten die geld kunnen gebruiken

31 juli Crowdfundingplatform Voor Apeldoorn is zo'n groot succes dat er ruimte is voor nieuwe campagnes. In minder dan vijf maanden is er al 44.099,- euro opgehaald en hebben dertien projecten hun gewenste geldbedrag opgehaald. Apeldoorn is daarmee een van de succesvolste steden, constateert Daniëlle Gouman van het landelijke Voor je Buurt, dat achter Voor Apeldoorn zit.