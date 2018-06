SP vindt terugkeer Vérian in Apeldoorn onwenselijk

Gigant Apeldoorn betreurt kritiek SGP op 'duivels' festival

11:36 Poppodium Gigant in Apeldoorn is nooit door de lokale SGP gevraagd opheldering te geven over muziekfestival Voor De Duvel Niet Bang. ,,Als de partij dat had gedaan, wist zij dat wij al tegemoet zijn gekomen aan zorgen uit de christelijke gemeenschap", zegt programma Waldo Volmer.