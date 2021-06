Spanning bij Theater Orpheus in Apeldoorn voor grote heropening: ‘Iedereen wordt nerveus’

Jochie klimt hoog in Apeldoorn­se boom maar durft er niet meer uit: brandweer schiet te hulp

6 juni Een mooi verhaal voor later is het wel, maar een jongetje in Apeldoorn zal nu misschien nog met knikkende knieën aan het bijkomen zijn van zijn avontuur. Het jochie klom aan het begin van de middag zo hoog in een boom aan de Schimmelpenninckstraat in Apeldoorn, dat hij zelf niet meer naar beneden durfde.