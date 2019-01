Spanning op woningmarkt in Apeldoorn neemt niet meer zo sterk toe

Heel voorzichtig lijkt er iets meer ontspanning te komen op de markt voor koopwoningen in Apeldoorn. Dat wil zeggen: de druk is het afgelopen kwartaal niet meer zo extreem toegenomen als in voorgaande periodes.

Die trend was dat het aanbod steeds verder afnam en dat mede daardoor de prijzen bleven stijgen. Kopers kwamen daardoor steeds meer klem te zitten. Ook in het laatste kwartaal van 2018 stonden er minder woningen te koop dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toch is er ook een kleine kentering te zien. Het aanbod in die laatste drie maanden was namelijk wel iets groter dan in het kwartaal ervoor.

Nieuwbouw

De druk is er daarmee nog lang niet af, constateert Frank Huibers, woordvoerder van de NVM-makelaars in de regio Apeldoorn-Epe. Er zal voorlopig een tekort blijven aan koopwoningen blijven, mede doordat de nieuwbouw in de optiek van de NVM nog onvoldoende op stoom is gekomen.

298.000 euro

Door de blijvende krapte lag de gemiddelde prijs van alle verkochte woningen eind 2018 7,9 procent hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde transactieprijs in deze regio was 298.000 euro.

De sterkste prijsstijging deed zich voor bij appartementen (15,1 procent hoger) en vrijstaande woningen (9,3 procent). De gemiddelde prijs van een twee-onder-een-kapwoning lag maar een fractie hoger (0,3 procent) dan een jaar eerder: 301.000 euro.



Vraagprijs

In het laatste kwartaal van 2018 werden 609 woningen in deze regio verkocht. Die hadden gemiddeld 49 dagen te koop gestaan. Van alle woningen in het aanbod is de gemiddelde tijd dat ze in de verkoop staan, 117 dagen.

Bij 26 procent van de deals betalen de kopers boven de vraagprijs.