Spanning stijgt bij Apeldoornse titelkandidaten, net als de hoofdbrekens: ‘Vooraf kampioenshirts bedrukken? Dat is de goden verzoeken’

Gaskraan in Groningen verder open? 'Los met die handel, en schijt aan Poetin!'

Nederland krijgt minder gas uit Rusland. Energieleveranciers verhogen hun tarieven. Is dit het moment om de gaskraan in Groningen verder open te draaien? De Stentor-verslaggever Jeroen Pol vraagt het mensen in de binnenstad van Zutphen. ,,Het gas bracht ons welvaart, maar misschien hadden we meer voor ons zelf moeten bewaren.’’

3 juni