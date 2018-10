Spar/Subway opent na valse start de deuren in Apeldoorn

Het is net alsof de tijd aan de Edisonlaan heeft stilgestaan. Ruim een decennium was de benzinepomp onbemand. Sinds vorige week kun je weer in de aanpalende shop terecht. Als je de tank overdag vol gooit, is binnen afreken zelfs verplicht. Zit natuurlijk een idee achter, want misschien schaf je dan ook wel een zakje snoep of chips aan. Net als vroeger.