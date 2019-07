Sparren in Apeldoorn met Máxima over de groei van je bedrijf

Ben je ondernemer in Gelderland, heb je een minimale omzet van één miljoen euro en ga je naar ‘Gelderland Groeit’ bij Centraal Beheer in Apeldoorn, dan kan maar zo zijn dat koningin Máxima jouw inspirator is tijdens een van de rondetafelgesprekken. Ondernemersadviseur Maureen Lashley van nlgroeit legt uit.

Koningin Máxima geeft acte de présence in Apeldoorn, een verrassing?

,,Eerlijk gezegd, nee niet echt. Koningin Máxima is lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dit comité is ingesteld door de minister van Economische Zaken en Klimaat en zet zich onder meer in om het groeipotentieel van het midden- en kleinbedrijf te versterken. Máxima is één à twee keer per jaar bij onze events, zij draagt ambitieus ondernemerschap een warm hart toe en neemt deel aan enkele groeigesprekken. Dit zijn rondetafelgesprekken tussen de ondernemers en een mentor onder leiding van een moderator.’’

Het kan dus maar zo zijn dat Máxima bij jouw tafel aanschuift?

,,Ja, klopt. De ondernemer die wil groeien vertelt waar hij tegenaan loopt met en in zijn bedrijf. Hoe breid je je markt uit? Hoe ga je groei vormgeven? Het is de bedoeling dat de ondernemer geïnspireerd worden door ondernemers die een of meerdere stappen verder zijn en zo geholpen wordt om te groeien.”

Wat doet nlgroeit?

,,Nlgroeit is een platform waar ondernemers elkaar helpen een volgende stap te zetten en richt zich op het verbeteren van ondernemerschap binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). We bieden onder andere ‘groeiambassadeurs’ aan. Zij helpen op basis van hun eigen ervaringen ondernemers om hun bedrijf te laten groeien. Ondernemers worden bijvoorbeeld gefaciliteerd bij het vinden van een mentor of opleiding. En we organiseren dus evenementen, zoals die voor 19 september bij Centraal Beheer.’’

Voor wie is ‘Gelderland Groeit’ bedoeld?