Speciaal Apeldoorns politieteam pakt veertig verdachten

Het targetteam is in het leven geroepen om de heterdaadkracht van de politie te vergroten, met name op het gebied van zogenaamde 'high impact crimes'. De politie bedoelt daarmee bijvoorbeeld woningbraken.

,,In september hebben we het team geëvalueerd en we gaan er zeker mee door. Ik ben er blij mee'', zegt Herman van Haarlem, teamchef van het basisteam in Apeldoorn.

Wijkagent

,,Het team bestaat uit zes agenten van het basisteam van Apeldoorn, die zich een periode richten op de opsporing van verdachten die zich schuldig maken aan 'high impact crimes'. Een belangrijk onderdeel ervan is dat de informatie daarvan afkomstig is van een wijkagent'', zegt Van Haarlem.

,,Dus stel, er is ergens in een wijk drugsoverlast, dan kun je ervoor kiezen om het compleet blauw te maken (extra surveillerende agenten in te zetten - red.). Dat is een methode. Maar het targetteam kan dan ook ingeschakeld worden en gaat voor de korte klap. Doel is om de overlast aan te pakken en minder om bijvoorbeeld de hele drugslijn na te gaan.''

Inbreker

Ook wanneer een bekende inbreker op vrije voeten is, kan het targetteam ingeschakeld worden om te onderzoeken of hij opnieuw in de fout gaat.