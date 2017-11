Speciaal controlecentrum voor verloop Serious Request

Tijdens Serious Request zal de drukte in de Apeldoornse binnenstad, samen met andere veiligheidsaspecten, doorlopend in de gaten worden gehouden. Daarvoor komt er een speciaal 'commandocentrum' aan de rand van het centrum.

In de week voor Kerstmis staat het Glazen Huis van 3FM op het Marktplein. De verwachting is dat daar dagelijks enkele tienduizenden mensen op afkomen. Op maandag tot en met vrijdag zal dat om zo'n 20.000 tot 30.000 mensen per etmaal gaan, verspreid over de hele dag, is de inschatting. Zowel op zaterdag als zondag denkt Apeldoorn 50.000 tot 100.000 mensen per dag te ontvangen in de binnenstad.

Onvoorspelbaar

Dat is een behoorlijke bandbreedte. Hoe het in de praktijk uitpakt is mede afhankelijk van onvoorspelbare zaken als het weer, en de vraag in hoeverre Serious Request als evenement dit keer aanspreekt in Nederland.

Voor de gemeente en de hulpdiensten is het belangrijk op elk moment van de week het overzicht te hebben, om bij te grote drukte of (dreigende) gevaren snel te kunnen ingrijpen. Met verschillende technieken wordt 24 uur per dag het aantal mensen in de binnenstad bijgehouden, en de dichtheid van bezoekersstromen op bepaalde plekken.

Verwijsborden

Als het ergens te druk wordt, zullen tekstkarren en andere (digitale) verwijsborden het publiek andere richtingen op sturen. Dat 'crowd control' is een zeer belangrijk aspect, vertelt Arno klein Goldewijk, die zich namens de gemeente Apeldoorn bezighoudt met de logistiek en veiligheid van het evenement.

Het doorlopend monitoren gebeurt op enige afstand: in het voormalig politiebureau aan de Vosselmanstraat, aan de rand van het centrum. In dat controlecentrum zitten mensen namens politie, gemeente, NPO/3FM en geneeskundige zorg. Tenminste twee keer per dag is er een overleg tussen de verschillende partijen over het verloop van het radio- en tv-spektakel.

9000 mensen