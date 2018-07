Speciaal vervoer gaat op Veluwe verwarde personen ophalen

Gemaskerde overval­lers Zutphenaar nog spoorloos, onderzoek naar uitgebran­de auto

11:33 De politie kan nog niet aangegeven of de uitgebrande auto die afgelopen nacht is aangetroffen in het buitengebied van Loenen verband houdt met de schietpartij van zondagavond in Zutphen. Hierbij raakte een 70-jarige Zutphenaar zwaargewond. ,,We zijn dit aan het onderzoeken en baseren ons op feiten. Aan speculeren doen we niet'', zegt een politiewoordvoerder.