Speciale ‘Coronaloop’ van Dennis (35) uit Apeldoorn razend populair onder hardlopers: duizenden doen mee

Nou virtueel is het eigenlijk niet, want er moet wel gewoon een afstand worden overbrugd om een medaille te krijgen. Want die stellen Licht - meervoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter outdoor en 3000 meter indoor - en zijn compagnon Dennis Vangangel de hardlopers in het vooruitzicht. ,,We doen het samen met de Atletiekunie en Hardlopen.nl en willen hiermee mensen in beweging laten blijven in deze onzekere tijden”, legt Licht uit. ,,Social media staat vol met steunbetuigingen en tips, en dat is heel goed, maar wij willen ook de benen laten spreken en mensen op een leuke manier belonen.”