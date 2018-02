Speciale zorgverzekering gemeente Apeldoorn schot in de roos

Dolfinarium in Harderwijk wil bruinvissen fokken

Het Dolfinarium in Harderwijk wil een fokprogramma voor bruinvissen opzetten. Dat staat te lezen in de aanvraag die het zeezoogdierenpark heeft ingediend bij de provincie Gelderland voor het houden van maximaal zeven bruinvissen. Het verzoek is de Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) in het verkeerde keelgat geschoten.