Speelhal The Game Box maakt Apeldoorns uitgaanscentrum groter

Met de komst van een groot entertainment center op de Hoofdstraat wordt het Caterplein nog deze zomer een stukje groter. The Game Box zegt zich in juni te zullen vestigen in het voormalige pand van De Slegte.

The Game Box afficheert zichzelf als het 'nieuwste family entertainment center van Europa'. Het heeft op dit moment één vestiging, in Almere, en wil er de komende jaren vijf tot tien openen. Het is niet te verwarren met het grote casino dat burgemeester en wethouders in het centrum van Apeldoorn wilden toelaten, maar waar de gemeenteraad met een nipt stemmenverschil nee tegen zei. The Game Box is ook geen gokhal, zegt initiatiefnemer Alain Dortants.

Prijzen

The Game Box biedt speelautomaten met bijvoorbeeld arcade spellen, flipperkasten en racesimulators. Met de meeste spelen kunnen tickets worden gewonnen. Die kunnen direct voor een prijsje worden ingewisseld of er kan mee worden gespaard voor grotere prijzen. Een iPad is daarbij een bovengrens, zegt Dortants en geld wordt er niet uitgekeerd. Volgens hem is het de bezoekers van The Game Box niet om de prijzen te doen.

Kinderfeestjes