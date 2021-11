Spelen in de zandbak van Marokko voor volwassen mannen met een motor: ‘Niet normaal meer, zo mooi’

Na een prachtige etappe, met 340 kilometer op de teller over de zandduinen bij het Marokkaanse Merzouga, zag de 63-jarige Ben Kamphuis uit Apeldoorn zelfs de tranen in de ogen van deelnemers toen ze ’s avonds in het hotel hun ervaringen deelden. „Echt, niet normaal meer, zo mooi als dit voor alle deelnemers was. We hebben allemaal een motorcrossverleden, maar dat je zo ongestoord en oneindig kan crossen daar, dat was echt een droom voor de meesten.”