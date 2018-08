Speurhonden en zoekteam voor vermiste sheltie Twixy in Loenen

Er is al een zoekteam voor samengesteld en er is zelfs al met speurhonden gezocht. Tot nu toe is Twixy echter nog steeds spoorloos en eigenares Louisa Wegerif raakt ten einde raad door de vermissing van haar hondje. Hoe lang kan de driejarige sheltie het volhouden in de bosrijke omgeving van Loenen?

Toen ze het hondje tegenkwam op Marktplaats was ze direct verkocht. In een gezin net over de Duitse grens kon het driejarige diertje niet blijven en Wegerif besloot zich erover te ontfermen. Het klikte direct tussen de Loenense hondenliefhebster en het bruin-zwarte teefje en ook haar beide andere honden konden het goed vinden met de nieuwe huisgenoot.

Spoorloos

Welgeteld vijf dagen kon ze echter van Twixy genieten. Vorige week maandag ging het mis. Een buurman kwam om de honden uit te laten toen ze zelf een dagje uit was. Twixy (ook wel Trixy genoemd) sprong naar buiten en maakte zich uit de voeten. Sindsdien is ze spoorloos. ,,Kom naar huis Twixy, ook al was je zo kort in ons leven, je had mijn hart al geraakt”, zegt de ontluisterde eigenares op haar Facebook.

WaarIsOnzeAngel

In de buurt - de Hackfortweg in Loenen - houdt de vermissing iedereen bezig. ,,We zoeken nog steeds iedere dag”, zegt buurvrouw Linda Wilbrink. ,,Via WaarIsOnzeAngel is er dinsdag al een zoekteam geformeerd. Woensdag en donderdag zijn er nog meldingen geweest dat Twixy was gezien. Daarna niet meer.”

Speurhonden

Flyers werden verspreid en zelfs met speurhonden is er gezocht, zegt Wilbrink. Aan de rand van het bos waarvan wordt vermoed dat ze zich daar schuilhoudt, is door het zoekteam een vangkooi geplaatst. ,,Ook hebben we daar nachtlichtcamera’s geplaatst, maar dat heeft niks opgeleverd.”

Zwijnen

,,Iedereen hoopt dat Twixy nog aan de goede kant van de wildroosters is”, zegt ze. ,,Anders loopt ze tussen de wilde zwijnen en die zijn in deze periode niet zo lief... De laatste zichtmelding die we kregen was in de buurt van de Beekbergseweg. Dat baart ook zorgen, want dat is een 80-kilometerweg. We hopen niet dat ze aangereden wordt. We geven nog niet op maar het vreet wel energie en de vakantie zit er bijna op... We hopen dat echt iedereen naar Trixy uitkijkt.”