Speurhonden kammen rietkragen en waterpartijen uit, op zoek naar vermiste Dennis in Apeldoorn

VIDEO Speed pedelecs veroveren Oost-Nederland: kwart meer razendsnel­le fietsen

28 augustus Speed pedelecs zijn bezig aan een opmars in Oost-Nederland. In een jaar tijd nam het aantal razendsnelle fietsen met bijna een kwart toe. In de gemeenten Bronckhorst en Zutphen staan naar verhouding de meeste van deze e-bikes in de schuur.