Speurtocht naar lekken in Kayersbeek een tijdrovend gebeuren

Werknemers slachterij moeten zich ook buiten het werk netjes gedragen in Apeldoorn

6:30 Drinkende en rondhangende Oost - Europeanen waren al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners rond winkelcentrum Kayershof in Apeldoorn Zuid. Aan die overlast hoopt burgemeester John Berends, op de valreep van zijn afscheid van Apeldoorn, nu een einde te maken. Een afspraak tussen uitzendbureaus's en slachterij Ekro moet ervoor zorgen dat de werknemers zich, ook buiten het werk, netjes gedragen. Onderdeel van de afspraak is dat er voor klachten uit de buurt binnen twee werkdagen een oplossing gevonden wordt.