Spiegels en plantenbakken in strijd tegen hardnekkige afvaldump in Apeldoorn

Het is een ergernis, blijkt uit berichten op Twitter en Facebook. Regelmatig staan of liggen er vuilniszakken, flessen of karton bij containers. Omdat de betreffende bak niet open wil of vol zit. Maar vaak ook gaat het om troep die er uit gemakzucht wordt neergegooid. Sterker nog, zeggen de gemeente Apeldoorn en afvalbedrijf Circulus-Berkel: het overgrote deel is regelrechte afvaldump. Want in minder dan 10 procent van de gevallen blijkt er iets mis met de container. En 38 procent van de dump is grofvuil; dat hoort hoe dan ook niet in zo'n gezamenlijke bak.