Spinnersdonk in Apeldoorn ontwaakt met groot gat, maar zonder water

Apeldoorn­se kinderen op het puntje van de stoel door verhalen van 100-jarige veteraan Tom Hicks

21 september Al ruim 25 jaar kennen Martijn Cornelissen en de Britse veteraan Tom Hicks elkaar. Hicks is afgelopen augustus honderd jaar geworden, maar als hij in Nederland is, trekken de twee regelmatig met elkaar op. Zo ook deze week. Onderdeel van het programma was een bezoekje aan de Sint Victorschool.