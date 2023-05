Spitsstroken op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zijn na technische problemen weer open

Acht (!) olympische hardloopaf­stan­den lopen op één dag: ‘Fysiothe­ra­peu­ten en EHBO’ers staan klaar’

Is het gekkenwerk of juist een immens indrukwekkende prestatie? Eind deze maand gaan atleten in Apeldoorn acht olympische hardloopafstanden lopen. Op één dag. „We hebben fysiotherapeuten en EHBO’ers klaar staan.”