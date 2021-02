Spoedoperatie aan wegdek en kapotte auto: 24 kilometer file rond Apeldoorn (ook richting Deventer)

Check jouw plaats KAART | Positieve corona­tests neemt weer toe in Oost-Nederland (maar beeld blijft vertekend door winterweer)

10 februari Het aantal positieve coronatests is in de afgelopen 24 uur gestegen. In de drie veiligheidsregio’s in ons gebied zijn in totaal 265 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dat er 88. Ook landelijk gezien zijn er fors meer besmettingen gemeld.