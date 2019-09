Spoedoverleg in Den Haag om chaos met tractoren tijdens boerenprotest te voorkomen

Een woordvoerster van de gemeente meldt dat het protest niet een zaak van alleen de gemeente Den Haag is omdat de boeren ook met hun voertuigen door andere plaatsen moeten rijden om in Den Haag te komen. Onder meer uit Oost-Nederland zijn honderden boeren van plan te komen.

De organisatoren van de demonstratie verwachten dat tussen de 7.500 en 10.000 boeren en sympathisanten dinsdagmiddag aanwezig zullen zijn op het Malieveld. Daarvan hebben er volgens de website van de actiegroep ruim 1200 aangegeven met de tractor te komen.

ADO Den Haag

Hoewel de boeren graag hun tractoren op het Malieveld willen parkeren, heeft de gemeente Den Haag eerder aangegeven dat er slechts vijf voertuigen op het veld mogen staan. De rest zou geparkeerd moeten worden bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.

Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland is één van de boeren die per tractor naar Den Haag afreist. Hij hoopt dat Den Haag de voorwaarden nog aanpast. ,,Dit is een heel domme beslissing’’, zegt hij over het feit dat er maar enkele tractoren het Malieveld op mogen. ,,We komen naar Den Haag om ín Den Haag te demonstreren. Niet naast de snelweg vóór Den Haag.’’

Schoonhoven verwacht dan ook niet dat de boeren zich zomaar op een afgelegen parkeerplaats laten wegzetten. ,,Als we het doen, willen we het goed doen. Dit is geen schoolreisje. We zullen zien hoe ver we komen.’’

‘Vragen om problemen’

Ook Arjan Bonthuis, woordvoerder namens een andere groep boeren uit Oost-Nederland, is kritisch. ,,De boeren zijn best kwaad, merk ik om mij heen. Ze voeren voor het eerst in bijna dertig jaar weer eens actie. Als je ze dan niet met hun tractor naar het Malieveld laat rijden, is het vragen om problemen. Dit moet je juist gestroomlijnd regelen.’’

Annelou van Egmond, woordvoerster van de burgemeester van Den Haag, laat desgevraagd weten dat de demonstratie niet verboden wordt. ,,Demonstreren is een grondrecht. Maar we moeten wel goed kijken naar de voorwaarden. Verder kan ik er nog weinig over zeggen. De uitkomst van het overleg zullen we actief delen, dat is in het belang van iedereen.’’