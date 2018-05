Spoedoverleg over Vérian in Apeldoorn

Apeldoorn­se Marktfon­tein blijft handenbin­der

13:48 Toen ze besloten een pronkstukje te maken van het Marktplein, konden ze op het Stadhuis in Apeldoorn niet vermoeden dat de aan te leggen fontein zo'n handenbindertje zou worden. Sinds de aanleg in 2005 is er tonnen gestopt in het spuitende juweeltje. Vandaag wordt er opnieuw schade weggewerkt.