Spontane hulp rond knelpunt thuiszorg in Apeldoorn

De terminale Apeldoorner voor wie deze week geen thuiszorg te organiseren was, is opgenomen in een hospice. Dat meldt zijn huisarts, die maandag tot zijn frustratie onder meer in deze situatie hulp aan huis niet rond kreeg.

Michiel van den Berg zat afgelopen maandag in z'n maag met twee patiënten die op korte termijn thuiszorg nodig hadden. Een belronde langs acht organisaties leverde niets op: nergens waren handen beschikbaar om de gevraagde adl-zorg (algemeen dagelijkse levensverrichtingen) te bieden. De onderliggende oorzaak is een structureel tekort aan personeel in deze sector. Nu er thuiszorgmedewerkers op vakantie gaan, is er onvoldoende achtervang. Andere huisartsen in Apeldoorn herkennen dat beeld. Zij zitten met de praktische gevolgen; ze moeten alsnog hulp zien te regelen voor mensen die dat acuut nodig hebben. Familie of bekenden kunnen een oplossing bieden, maar in dit geval voelde Van den Berg zich gedwongen een patiënt terug te sturen naar het ziekenhuis waar hij net uit ontslagen was.



Op een artikel in deze krant over dat knelpunt, hebben meerdere zorgprofessionals gereageerd. Een aantal heeft spontaan aangeboden te willen bijspringen. Met name de situatie van een man die niet thuis kan sterven bij gebrek aan thuiszorg, grijpt mensen aan.

Dankbaar