‘Spoorbomen’ plagen NS: hele dag geen treinen op traject Apeldoorn-Amersfoort

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmettin­gen dalen verder, geen enkele donkerrode gemeente in Oost-Nederland

Voor het eerst in lange tijd kleurt er geen enkele gemeente in Oost-Nederland donkerrood op de coronakaart. Dat wil zeggen dat er geen gemeentes zijn met 500 (of meer) besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal nieuwe positieve tests in de regio ligt ook vandaag weer een stuk lager dan gisteren, blijkt uit de nieuwste cijfers.

18 februari