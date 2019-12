Spoorlijn is flinke hobbel voor komst bedrijventerrein Ecofactorij II in Apeldoorn

In Paleis Het Loo weten ze het: zo vouw je de perfecte servetten voor een feestelijk diner

23 december Bereid je een feestelijk diner tijdens kerst? Wat is er mooier dan de gerechten te serveren op een fraai gedekte tafel. En die is pas écht af met een feestelijk gevouwen servet. Hoe dat moet? Dat doet textielrestaurateur Hans Schuite voor, bij een workshop in Paleis Het Loo. Het is best een gepriegel en je moet met geduld vouwen, dan krijg je het mooiste resultaat, constateert verslaggever Ingrid Willems.