Spoorpersoneel zit ziek thuis, NS schrapt treinen in Oost-Nederland

De hoeveelheid treinen daalt vanaf 7 februari op verschillende trajecten in heel het land. Op routes waar NS nu met zes treinen per uur rijdt, worden dat er vier. En waar vier treinen worden ingezet, wordt dat aantal gehalveerd.

Vermindering vanaf Valentijnsdag

Treinreizigers in Oost-Nederland moeten vanaf 14 februari extra goed opletten. Vanaf die dag rijden er minder intercity’s tussen Lelystad Centrum en Dordrecht. Een week later, op 21 februari, schrapt de NS ook treinen op het traject Den Haag - Amersfoort - Apeldoorn - Deventer. Tegelijkertijd verdwijnen er twee spitssprinters tussen Amersfoort en Harderwijk.

Coronarooster

Het snijden in de dienstregeling komt niet als een verrassing. Woensdag liet het spoorbedrijf al aan deze site weten dat veel treinpersoneel ziek thuis zit. ,,Dan hebben we het niet alleen over machinisten en conducteurs, maar ook over bijvoorbeeld technisch personeel voor onderhoud”, vertelde NS-woordvoerder Oscar van Elferen. Daar sluit spoorvakbond VVMC zich bij aan: ,,Het personeel dat niet besmet is en doorwerkt, mag niet omvallen. Het is belangrijk dat zij gewoon verlof en vakantie kunnen opnemen.”