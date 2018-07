Sportacademie FSG Apeldoorn in financiële nood

Er is door de rechtbank een voorlopige surseance verleend, de komende weken wordt bekeken of FSG Academy daadwerkelijk een surseance van betaling krijgt; en later wellicht een faillissement uitgesproken krijgt.

Remy de Wit is aandeelhouder van FSG Academy, hij vertelt dat de inkomsten tegenvielen. ,,De instroom van internationale sporters is heel erg tegengevallen, het afgelopen jaar. Er was een te smalle economische basis.''

Houdt FSG Academy op te bestaan of komt er een doorstart? Is de vraag. ,,In onze beleving houdt de academie niet op te bestaan. Dat is ook de reden dat we zelf de surseance hebben aangevraagd. We zijn nu heel hard bezig om te kijken naar een doorstart.’’

Faillissement

Wie een mogelijke opvolger als aandeelhouder wordt, wil De Wit niet aangeven. Ook wil hij niet aangeven of er bedrijven zijn die nog geld van FSG Academy krijgen en dat geld straks bij een eventueel faillissement niet terugzien. ,,Ik kan daar nu geen uitspraken over doen. We zitten in een surseance met als doelstelling om volgend jaar gewoon verder te kunnen gaan. Anders hadden we gelijk faillissement kunnen laten uitspreken. We voldoen nu nog aan onze dagelijkse betalingsverplichtingen. Het is allesbehalve de intentie dat we mensen achterlaten met schulden. We werken eraan met de surseance, om dat te voorkomen.’’

Duidelijk is dat FSG Academy alleen kan voortbestaan ‘met een nieuw en verbeterd concept rondom de ontwikkeling van sporttalent en de combinatie sport, onderwijs en wonen’, laat het bedrijf in een persbericht weten.