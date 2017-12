Sportclub stuurt roker van het veld

Wat is er lekkerder dan op zaterdag naar je voetballende zoon of dochter te kijken, in de vrije frisse buitenlucht met een peuk in je mond? Niets - behalve dat van die peuk, vinden ze bij een groeiend aantal sportclubs.

,,Het is gek’’, zegt Inge Stelder (49), al 35 jaar actief bij Apeldoornse Boys. ,,Je doet alles voor je kind. Het beste bedje, de beste school. Het gaat op voetbal, want dat is gezond. Toch ga je dan staan roken langs de lijn.’’ Kan niet, vindt ze.

Ze zwengelde het in het najaar aan bij het bestuur. ,,De voorzitter was meteen enthousiast. Hoewel ze zelf stevig rookt.’’ Sinds deze week hangen de borden er: niet roken op zaterdag tot 14.00 uur, als de jeugd sport. De Apeldoornse club is in Gelderland geen vreemde eend in de bijt. De provincie loopt voorop in Nederland, zegt Tim van Pagee. Overijssel zit in de middenmoot.

Doven

Van Pagee adviseert namens de Hartstichting sportclubs die willen stoppen met roken. De stichting is samen met KWF Kankerbestrijding en Longfonds aanjager van het project Rookvrije Generatie. ,,We richten ons op rookvrije velden voor de jeugd’’, zegt Van Pagee. De club hoeft niet helemaal rookvrij te worden, als de peuk maar wordt gedoofd als de jeugd aan het sporten is.

,,We hadden dit jaar 200 verenigingen willen hebben die deels of helemaal rookvrij zijn, maar dat zal er om spannen.’’ Wel komt er de laatste maanden vaart in, merkt hij. In de eerste negen maanden van het jaar kwam er hoogstens een handvol verzoeken om informatie binnen, maar sinds oktober ‘ligt dat aantal op zo’n 25 per week’, zegt Van Pagee. De bekendheid groeit, concludeert hij.

Tim van Pagee is zelf regelmatig bij bijeenkomsten rond het thema. ,,De lastigste gesprekken? Als het gaat om de materiaalman die al 40 jaar bij de club betrokken is en heel veel doet.’’ Als die niet meer mag roken en ‘de groeten’ zegt, dan heeft de club een probleem. ,,Als ik dan vraag wie van de rokende ouders graag wil dat zijn kind later gaat roken, zegt niemand daar ‘Ja, ik!’ op.’’

De adviseur verwacht dat komend jaar in totaal zo’n 500 clubs meedoen. ,,De bonden van hockey, voetbal en atletiek hebben zich achter ons initiatief geschaard. Ik verwacht dat we zo veel meer verenigingen kunnen bereiken. Ook gemeentes doen mee. Dat stimuleert verenigingen.’’ Rosalie Huisman, ook van de Hartstichting, merkt dat de weerstand onder leden uiteindelijk vaak niet eens groot is. ,,Ze begrijpen dat het gaat om het rookvrij opgroeien van kinderen en dat het bestuur zich verantwoordelijk voelt voor een gezonde sportomgeving voor de jeugdleden.’’

Vredespijp

Bij VV Steenwijk gaat de peuk zeer binnenkort zelfs helemaal in de ban. Voorzitter Jan van Rosmalen had een verhitte discussie verwacht, maar tot zijn verrassing werd het de vredespijp. Eigenlijk ging het bestuur voor ‘niet roken als de jeugd speelt’. Van Rosmalen: ,,De leden zeiden: waarom niet meteen op het hele complex?’’ Het stappenplan van de Hartstichting om de boel in etappes rookvrij te krijgen - in elk geval als de jeugd speelt - kon meteen in de prullenbak. ,,Een van de leden kwam met een mooie vraag. Wie er op het rookverbod ging toezien. Ik heb gezegd: ikke niet. De leden zeiden: dat doen we zelf wel, we spreken er elkaar op aan.’’

Sigaar

Het geheim volgens de kersverse voorzitter: ,,Je moet de leden zelf laten beslissen. Dan is er draagvlak. Het gaat om de gezondheid van de kinderen. Je wilt niet meer dat papa of opa met een dikke sigaar langs de lijn staat. Kinderen moeten weten dat roken niet meer van deze tijd is.’’ Roken mag binnenkort alleen nog in een aparte rokersruimte. Van Rosmalen: ,,Wat mij betreft gaan rokers en niet-rokers die samen aankleden.’’