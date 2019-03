Sportclubs Apeldoorn-Noord floreren

Sporters in De Bhoele kunnen voorlopig blijven genieten van een lange 'derde helft’

7:00 Mensen die sporten in sporthal De Bhoele in Eerbeek, hoeven voorlopig niet bang te zijn dat hun 'derde helft’ danig wordt bekort. Een motie van Democratisch Brummen om de horecavergunning van het sportcafé in De Bhoele in te trekken, werd donderdagavond tijdens de raadsvergadering na ampel beraad in de ijskast gezet.