Sporten, zwemmen, spelen in Apeldoorn? Accres regelt dat ook de komende jaren

Video Auto ramt kledingwin­kel in Apeldoorn, daders ramkraak op de vlucht

22 november Bij een winkel aan de Korenstraat in Apeldoorn is afgelopen nacht een ramkraak gepleegd. Een auto reed in op de pui van een kledingwinkel, wat zorgde voor grote schade. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.