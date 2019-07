Sportende leerlingen De Boemerang in Apeldoorn kunnen zich in de klas beter concentreren

Nieuwe verdeling taken opgestapte Brummense wethouder Margriet Wartena

2 juli Het Brummense college van burgemeester en wethouders is dinsdag een nieuwe verdeling overeengekomen van de taken van de donderdag opgestapte wethouder Margriet Wartena. Niet alleen de drie resterende wethouders krijgen er taken bij, ook burgemeester Alex van Hedel neemt een (klein) deel van Wartena's portefeuille over.