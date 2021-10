Sportverslaggever René verslaat monsterfile bij Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Coronacij­fers blijven oplopen: Apeldoorn, Raalte en Nunspeet vallen op

14 oktober Het aantal coronabesmettingen in deze regio lag afgelopen etmaal opnieuw hoger dan in voorgaande maanden per dag het geval was. Daarbij vallen vandaag vooral Nunspeet, Raalte en Apeldoorn op.