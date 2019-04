Sprenkelaar blijft op huidige plek in Apeldoorn tennissen en hoopt op padelbanen

update Brandweer probeert met man en macht bosbrand te voorkomen bij grote woning­brand Beekbergen

9:18 De brandweer is met man en macht bezig met het voorkomen van een bosbrand in Beekbergen. In het bosrijke buitengebied brak vanochtend een grote brand uit in een rietgedekte woning. Vanwege de droogte vreest de brandweer dat het vuur overslaat. Het huis is compleet verwoest.