‘Sproeiverbod’ maakt Veluwse boeren creatief: ‘Het is aanpoten’

Coalitieak­koord in Brummen: minder afhanke­lijk van provincie en duidelijk­heid over Burgerster­rein

‘Vertrouwen, verbinden, versterken’, met die titel werd het nieuwe coalitieakkoord in Brummen woensdag gepresenteerd. Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 zwaaien de komende vier jaar de scepter in de gemeente. De partijen willen dat de gemeente meer taken overneemt van de provincie in het plan voor Eerbeek, waar de leefbaarheid onder druk komt te staan door de grootschalige papierindustrie. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de invulling van het Burgersterrein in Eerbeek.

18 mei